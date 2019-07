Sonntag, 14 Juli 2019 | 28.195

Andreas Voßkuhle und ... sein Terror ...

- in schwarzen grünen blauen gelben lila Westen ...

und natürlich auch im roten Osten ...

immer auf des Bürgers Kosten ...



mit der französischen Revolution ...

weil heute der 14. Juli ist ...



hatte man für Freiheit und eine demokratische Gesellschaft gekämpft ...

der Schuß ging aber irgend wie nach hinten los ...



dank solcher Rechtsverdreher und Verfassungsgerichtspräsidenten ...

wie Andreas Voßkuhle ...



heute haben wir eine bis ins Letzte digitalisierte Sklaverei ...

in einer schier unheilbar kranken idiotischen Gesellschaft ...



Mein Gott ... wel Sonntag ist ...

Merkel und Macron et al sind schlimmer als die schlimmsten absoluten Fürsten ...



und die so genannte Gesellschaft ist eine Mischung aus Kanibalisten ...

aus geistig seelisch körperlich physisch psychisch emotional kranken Sado und Maso Chisten



es ist wie mit Einsteins Universum ... es ist alles so wie es ist oder schon mal gewesen ist ...

dieser Irrsinn ist irgend wie in sich endlich ... trotzdem dehnt er sich immer weiter aus ...



oder ... die Quantität ist bekannt und berechenbar ...

die Qualität ist nicht bekannt geschweige denn berechenbar ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen