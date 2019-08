Sonntag, 25 August 2019 | 34.237

Andreas Voßkuhle und ... der Gott in roter Robe ...

was hülfe es dem Menschen ... wenn er ...

nicht nur den nächsten Super-Jackpot ...



sondern die ganze Welt gewönne ...

und nähme doch Schaden an seiner Seele ...



das gilt natürlich nur für Menschen ...

die überhaupt eine Seele haben ...



also nicht für so Leute wie Angela Merkel oder Wolfgang Schäuble ...

geschweige denn Andreas Voßkuhle ...



*



die digitalisierte Politische Predigt der Christlichen Pfarrerstochter ...

und Gottes Gerechtigkeitsvertreter ... zu trennen von Gottes Stellvertreter ...



Rechtsbiegung ... Rechtsbeugung ... Rechtsbrechung ... Rechtsverdrehung ...

Rechtsmißbrauch ... Rechtsmißhandlung ... etc als politische Predigt ...



der Kloo-ballistische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...

sine ira et studio ich meine Britannia Gallia Italia Austria Helvetia Svizzera Cetera ...



Deutschland vereint ... Europa uniert ... und alles ...

nichts als beschissen und uriniert ... Bruch und Dalles ...



Deutsche Bürger ... Welten Bürger ... Schilder Bürger ... Spießer Bürger ...

Cheese and Chicken Burger ... Ham and Eggs Burger ... Fish and Meat Burger ...



das Po-litische Thema ... DLR ... Deutsche Luftfahrt .. Deutsche Raumfahrt ...

Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltall ..









