Freitag, 23 August 2019 | 34.235

Andreas Voßkuhle und ...

der Politische Lifestyle ... Hauptsache activist and action ...

Fridays for Future ... samstags überholende Kausalität ... sonntags tot ...



der Himmel ist blau ...

damit so genannte Politiker das Blaue vom Himmel herunterlügen können ...



der Zentral Bänkerische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...

sine Britannia Gallia Italia Austria Helvetia Svizzera Etcetera ...



Deutsche und ... der Islam ... die Islamistin ... das Islamystische ...

das Kopftuch kann man sehen ... das Brett vorm Kopf nicht ... ist aber dasselbe ...



Islam ist keine Religion ... sondern eine Krankheit ...

so eine Art vaccinated immune deficiency syndrome ... VIDS ...



das Politische Thema ...Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ...

Aids und Alzheimer ... Krebs und Parknson ...









