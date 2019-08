Sonntag, 18 August 2019 | 33.230

Andreas Voßkuhle und ...

an der Spitze des Staates stehen bekanntlich lauter Experten ...

egal für was ... Hauptsache Experte ...



da sagt zum Beispiel einer ...

'der Staat' dürfe vor Gewalttätern keinen Millimeter zurückweichen...



sonst würde das 'das Vertrauen in den Rechtsstaat erschüttern ...

das ist ungefähr so wie wenn ein Drogendealer sagt ...



wir dürfen vor der Polizei keinen Millimeter zurückweichen ...

sonst erschüttert das das Vertrauen unserer Kunden in den Markt ...



*



die digitlisierte Politische Predigt der Christlichen Pfarrerstochter ...

und Gottes Gerechtigkeitsvertreter ...



der Kloo-ballistische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...

sine ira et studio ich meine Britannia Gallia Italia Austria Helvetia Cetera ...



Deuschland vereint ... Europa uniert ... und alles ...

nichts als Scheiße und Urin ... Bruch und Dalles ...



Deutsche Bürger ... Welten Bürger ...Schilder Bürger ...Spießer Bürger ...

Cheese Burger ... Chicken Burger ... Ham and Eggs Burger ... Fish and Meat Burger ...



das Po-litische Thema ... DLR ... Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...

Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltraum ...









