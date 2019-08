Samstag, 17 August 2019 | 33.229

Andreas Voßkuhle und ... die BKA-Präsidentin ...

jetzt sagt ein gewisser Holger Münch ...

seines Zeichens BKA-Präsident ... also des Bundeskriminalamtes ...



de Gefahgr ... die von Haßbotschaften ausgeht ...

sei sehr groß ...



sie ist anscheinend so groß ...

daß man damit ohne weiteres die Gefahr verschleiern und vernebeln kann ...



die von einer gewissen Angela Merkel ausgeht ...

ihres Zeichens BKA-Präsidentin ... also des Bundeskanzleramtes ...



*



die Politisch augmentierte Ausstellung ...

Kunst zwischen Gestaltung und Wahrnehmung ... Zustand und Wachstum ...



der sine Britannia Gallia Italia Austria Helvetia Svizzera Cetera ...

mit seinen Nordafrikanischen Nachbarn Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ... ihre fernöstlichen Nachbarn ...

von Buddha bis Berlin ... Wat-ma-hat-ma ...



das Po-litische Thema ...Bildung und Erziehung ... Ausbildung und Einbildung ...

Handwerk und Kunst ... Geschäft und Gewerbe ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen