Donnerstag, 15 August 2019 | 33.227

Andreas Voßkuhle und l'assuncione ...

im Prinzip gibt es gar keine Gerechtigkeit als solche ...

bzw en masse ... oder so ...



Albert Einstein wußte ...

je schneller man die Masse bewegt ... desto mehr Energie kriegt man ...



es gibt aber nach wie vor keine Formel ... was man mit der Masse machen könnte ...

damit es mehr mehr Gerechtigkeit gibt ...



es gibt nur 'gerechtes' bzw eben rechtschaffenes ...

Handeln und Verhalten des Individuums ... en detail ... oder so ...



genauer gesagt ... 'Recht schaffendes' Handeln und Verhalten ...

des Höchsten Rchters m republikanischen und demokratischen Staat ...



in unserem Falle also eines gewissen Andreas Voßkuhle ...

des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...



*



das Politische Konzert ohne sinnvolles Konzept ...

der rat-und-tat-lose Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ... Juden und andere Semiten ... Palästinenser und andere Antisemiten ...

Perser und andere Nah-östliche Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Migration und Integration ... Mikado und Menschärgerdichnicht ...

Inklusion und Exklusion ... Implosion und Explosion ...









