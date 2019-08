Mittwoch, 14 August 2019 | 33.226

Andreas Voßkuhle und ...

jetzt findet die Queen plötzlich irgend wie und irgend wo ...

deutliche Worte ... für die britischen Politiker ...



das Problem ist doch ... daß die Frau Monarchin ...

ihre Rolle in der Demokratie nicht gefunden hat ...



geschweige denn die ihrer völlig hirnverbrannten Nachkommenschaft ...

bzw daß danach natürlich auch gar nicht gesucht wird ...



das Problem ist also nach wie vor ...

und spätestens seit dem Ersten Weltkrieg ...



nicht die Unfähigkeit von so genannten Politikern ...

sondern die Unfähigkeit der Monarchie ...



*



das Politische Buch ... die Politische Literatur ...

der Gerichtshöfische sine ira et studio Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-HIP ... C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

der Demographische Wandel und der Kuhhandel mit Geburtenrate bzw Wandel durch Handel ..



das Chaos ... die Tragödie ...

mit der Bevölkerungspolitik ...









