Andreas Voßkuhle und



wir wissen schon ... oder noch ...

die Freiheit Deutschlands wird am Hindukusch verteidigt ...



bzw jetzt soll sie ja am Golf verteidigt werden ...

oder sollte das heißen mit Golf ...



denn was anderes als dieses ewige Ping-Ping kommt ja auch hier

wieder nicht raus ...



die politischen Aktivisten sind voll damit beschäftigt ...

ihre jeweiligen Pöstchen und Positionen zu verteidigen ...



Bildungsministerin ... zum Beispiel ... wäre eine so dankbare Aufgabe ...

mal innerhalb der Regerung für Bildung zu sorgen ...



geht aber nicht ...

die einen warten auf Gott ... die anderen auf Godot ...



inzwischen schreitet die von Gott geschaffene Evolution voran ...

und der von Godot geschaffene Klimawandel ...



möglcherweise ein fataler Wettbewerb ...

und das natürlich ohne adäquates Wettbewerbsrecht ...



denn auf alles Warten setzt Herr Voßkuhle noch eins drauf ...

das Warten auf das Bundesverfassungsgericht ...



*



der Politische Film ...

der Parlamentarische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ...

die (...) EU Ministerrats Präsidentschaft ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Ethik und Moral ...



das ist alles wie Theorie und Praxis ...

jedes steht für sich ... paßt aber nicht zusammen ...



dennoch von einandere abhängig in einer gewissen Gegensätzlichkeit ...

wenn es das eine nicht gäbe könnte man das andere gar nicht definieren ...









