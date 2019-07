Montag, 01 Juli 2019 | 27.182

Andreas Voßkuhle und ... Emir Kusturica ...

der Regisseur des Films 'Time of the Gypsies ...'

der in Cannes schon mal die Auszeichnung für die beste Regie erhielt ...



sagte angesichts von Dramen und Tragödien ...

wie 'die Menschen' und vor allem die Jugend ...



belogen und betrogen ... mißhandelt und mißbraucht ...

ausgenutzt und ausgebeutet werden ...



'Wir bräuchten endlich mal ...

eine andere ... eine neue ... eine gerechtere Gesellschaftsordnung ...'



das ist aber nunmal ebenso gedankenlos wie falsch ...

denn eine hinreichend gerechte und praktikable 'Ordnung' haben wir doch ...



das Problem ist ...

(1) daß diejenigen die sie kennen und herstellen sollen ...



also unsere gewaltengeteilte Regierung bzw politische Führung ...

sich nicht daran halten ...



bzw sie ebenso absichtlich wie absichtsvoll dazu mißbrauchen ...

mehr oder weniger brutal geschweige denn elegant darum herum zu schippern ...



oder unter anderen zum Beispiel auch der Bundespräsident ...

der immer wieder nur blöde Sprüche auf Lager hat ...



(2) daß diejenigen ... die sie 'bräuchten' ...

das heißt 'für' die sie ja gemacht ist ...



sie nicht (!) kennen ...

bzw nicht (!) wissen daß es sie überhaupt gibt ...



immer wieder nur jammern ...

oder wie zum Beispiel die so genannten Gelbwesten völlig sinnlos demonstrieren ...



heute 21 Uhr 45 auf 'arte' ... eine Geschichte zwischen Traum und Wirklichkeit ...

mit Sinolicka Trpkova ... Ljubica Adzovic ... und anderen ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen