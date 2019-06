Sonntag, 30 Juni 2019 | 26.181

Andreas Voßkuhle und ... seine spezielle Brutalitäts-Diktatur ...

... gestern Äpfel gekauft ... und auf der Verpackung steht ...

'Ich bestehe zu 40% aus dem nachwachsenden Rohstoff Gras ...'



so ungefähr ist das auch mit der Diktatur von Herrn Voßkuhle ...

da steht im entsprechend übertragenen Sinne drauf ...



'Ich bestehe zu 40% aus wirklichem Verfassungs-Recht ...

bzw zu 60% aus dem von Frau Merkel vorgegebenen ...



ebenso beliebigen wie willkürlichen ... aber von mir dann bestätigten ...

verfassungswidrigen 'gesetzten' Recht ... so genannte Gesetze ...'



... auf der Verpackung steht ...

'Der Umwelt zuliebe ... Verpackung aus Graspapier ...'



wann steht auf der Verpackung von Merkel / Voßkuhle ...

'Dem Recht zuliebe ...

Politik und Rechtsprechung auf der Basis der Verfassung ...?'



... auf der Verpackung der Äpfel steht ...

per Adresse Kunde König ... Bürger Volk ... Menschen Würde ...



'Vielen Dank daß Sie ein Produkt 'gewählt' (!) haben ...

dessen Schale zu 4ß% aus dem nachwachsenden Rohstoff Gras besteht ...



das hat mehrere Vorteile ...

(1) das verbrauchte Gras ist ein schnell nachwachsender Rohstoff ...



(2) die verbrauchte Chemie Energie Wasser etc ...

ist geringer als bei anderen Verpackungen ...'



... auf der 'Verpackung' von Merkel / Voßkuhle steht entsprechend ...

'Vielen Dank daß Sie uns gewählt haben ...



obwohl wir nur zu 40% verfassungsgemäß ...

arbeiten und regieren bzw für Ordnung sorgen und Recht sprechen ...



das hat trotz allem auch für Sie gewisse Vorteile ...

(1) unsere krmnelle Energie und Intelligenz ...



ist schier unerschöpflich ...

täglich neu und immer wieder nachwachsend ...



Sie brauchen also keine Angst zu haben ... daß wir das nicht durchhalten ...

auch wenn wir machmal ein bißchen zittern ...



(2) was wir Ihnen an Gewalt und Unrecht ... Leid und Schmerzen zufügen ...

ist geringer als bei anderen Dikaturen ...



das wissen Sie ja selbst ...

wenn Sie nicht wie wir schon wieder alles vergessen haben



und die mehr oder weniger schnell Nachwachsenden ... also wir meinen ...

die trotz degenerierender Geburtenrate immer noch generieten Jungen Leute ...



die das also gar nicht anders kennen und kennenlernen ...

werden sich schon daran gewöhnen ... das war schon immer so ...









