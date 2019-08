Sonntag, 11 August 2019 | 32.223

Andreas Voßkuhle und ... und seine Homophobie ...

alles was bisher in Sachen Freiheit und Gleichberechtigung ...

im Sinne der Homosexualität erreicht wurde ...



ist nicht die Folge eines Wandels im gesellschaftlichen bewußtsein ...

geschweige denn der Rechtsauffassung des Bundesverfassungsgerichts ...



sondern der Tatsache geschuldet ...

daß irgend jemand mal dieses Geschäftsmodell entdeckt hat ...



daß Homosexuelle auch Kunden und Käufer sind ...

Seher und Hörer ... Kultur und Mode ... Spiel und Sport ... etc und etc ...



bzw daß das ja ein riesiger Markt ist ...

und seitdem regelt das eben auch der Markt ... völlig ungehindert ...



*



die Politische Predigt der Christlichen Pfarrerstochter ...

und Gottes Gerechtigkeitsvertreter ...



der Kloo-ballistische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...

Deutschland vereint ... Europa uniert ... und alles nichts als Bruch und Dalles ...



Deutsche Bürger ... Welten Bürger ... Schilder Bürger ... Spießer Bürger ...

Cheese Burger ... Chicken Burger ... Ham and Eggs Burger ... Fish and Meat Burger ...



das Po-litische Thema ... DLR ... Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...

Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltraum ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen