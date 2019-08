Freitag, 09 August 2019 | 32.221

Andreas Voßkuhle und ...

kein Mensch weiß ...

was mit dem so genannten Klimaschutz eigentlich geschützt werden soll ...



der Zug ist doch längst abgefahren ... (A) ...

und bildlich gesprochen doch längst an der nächsten Station angekommen ... (B) ...



und diejenigen ...

die man stehen sitzen liegen gelassen hat ...



wollen nichts anderes als auch nach B ... so schnell es geht ...

und nicht eingelullt damit daß man sich in A um ihren Schutz kümmern will ...



*



der Politische Lifestyle ... Hauptsache Aktivist und Action ...

Fridays for Future ... mit Greta Thunberg und Luisa Neubauer ...



der Himmel über der Ruhr muß wieder blau werden ...

damit man wieder das Blaue vom Himmer herunterlügen kann ...



der Zentral Bänkerische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...

sine Britannia Gallia Italia Austria Helvetia et cetera ...



Deutsche und ... der Islam ... die Islamistin ... das Islamystische ...

Islam ist eine Krankheit ... so'ne Art vaccinated immune deficiency syndrome ...









