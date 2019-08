Donnerstag, 08 August 2019 | 32.220

Andreas Voßkuhle und ... die Relativitätstheorie der Rechtsprechungspraxis

wie will man jemals mehr Verständigung der Bürger untereinander ...

geschweige denn der Völker untereinander erreichen ...



wenn nicht nur keinerlei Politik da-für gemacht wird ...

sondern konsequent da-gegen gearbeitet wird ...



damit nach Lust und Willkür ... Spaß und Beliebigkeit ...

die Machtspiele und Gewaltstrukturen ...



gepflegt und erhalten ...

gesichert und ausgebaut werden können ...



nicht nur als reiner völlig sinnloser Selbstzweck ...

sondern zum vernichtenden Schaden ...



der Bürger und Völker ...

bzw ... an der vornehmsten Stelle ... von urbi et orbi ...



*



das Politische Konzert ohne sinnvolles Konzept ...

der rat-lose Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europäische Rat ...



Deutsche und ... Juden und andere Semiten ... Palästinenser und andere Antisemiten ...

Perser und andere Nah-östliche Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Migration und Integration ... Inklusion und Exklusion ...

Implosion und Explosion ... Horst Seehofer und andere Vollidioten ...









