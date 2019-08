Mittwoch, 07 August 2019 | 32.219

Andreas Voßkuhle und ...

diese völlig hirnverbrannte Untätigkeit von Merkel Voßkuhle und Konsorten ...

ist schlimmer als Gefahren und Risiken des Islamismus ...



und Unfähigkeit ist zwar eine Erklärung ...

aber keine Enrschuldigung ...



das Volk lebt ständig in einer unbeschreiblichen Angst ...

die schlimmer ist als die Angst des Kaninchens vor der Schlange ...



das Volk will das nicht ...

diese Scheiß-Merkel-Diktatur und diesen Scheiß-Voßkuhle-Rechtsstaat ...



das Volk will Frieden und Freiheit ...

Fortschritt und Führung ...



und es will nicht ständig behindert und gehindert werden ...

sich um Fairness und Gerechtigkeit ... Ordnung und Sicherheit selbst zu kümmern



es geht um Ausgleich und Balance ...

Antrieb und Bewegung ...



*



das Politische juristische idiotische Buch ... Literatur ...

der Gerichtshöfische sine ira et studio Scheiß Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ... ihre transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-HIP ... C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ... der Demographische Wandel und der Kuh Handel ...

Geburten Rate ... Chaos ... Tragödie ...









