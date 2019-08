Samstag, 10 August 2019 | 32.222

Andreas Voßkuhle und ... Virtual Reality im Recht ...

- kurz Fake im Recht und als wie Recht ...

das Volk leidet nicht nur ...

sondern es wird substanziell geschädigt an Körper Geist und Seele ...



durch eine Bundeskanzlerin ...

die keinerlei Erziehung geschweige denn Bildung hat ...



und die also schon rein technisch nicht in der Lage ist ...

sowas wie Erzehung und Bldung zu vermtteln ...



de mit ihrer sozialistisch kommunistischen Sozialisation ...

nur gelernt hat ...



wie man das Volk mißhandelt und mißbraucht ...

und die Möglichkeitern eines Amtes ausnutzt und ausbeutet ...



*



die politisch augmentierte Ausstellung ...

Kunst zwischen Gestaltung und Wahrnehmung ...



der sine Britannia Gallia Italia Austria Helvetia et cetera ...

und seine nordafrikanischen Nachbarn Scheiß Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ... seine fernöstlichen Nachbarn ...

von Buddha bis Berlin ... wat ma hat hat ma ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Ausbildung und Einbildung ...

Training und Fitness ... Handwerk und Kunst ...









