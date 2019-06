Freitag, 28 Juni 2019 | 26.179

Andreas Voßkuhle und ... Dostojewskij ...

- ich meine der Idiot ...

ständig ist vom Klimaschutz die Rede ...

und von der Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Lifestyle etc ...



bzw davon daß micht das Richtige und nicht genug dafür getan werde ...

als sei das das größte Problem unserer Zeit ...



ist es aber gar nicht ...

das eigentliche und existenzielle Problem unserer Zeit ist ...



daß Herr Voßkuhle seinen Geist und das Recht aufgegeben hat ...

bzw daß nicht genug für den Kulturschutz getan wird ...



und für Nachhaltigkeit in Sachen Bildung und Erziehung ...

de Politische Führung merkt daher schon selbst nicht mehr wie blöd sie ist









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen