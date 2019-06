Donnerstag, 27 Juni 2019 | 26.178

Andreas Voßkuhle und ... die Geißeln der Menschheit ...

es heißt immer ...

die schlimmsten Krankheiten seien Aids und Krebs und so ...



also körperliche Krankheiten ...

was schon mehr oder weniger bewußt von der (ur)Sache ablenkt ...



denn das wirklich Allerschlimmste sind die Geisteskrankheiten ... allgemein...

und die des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ... ganz speziell ...



und auch nicht relativ ... oder gar theoretisch ...

sondern ganz konkret ... und vor allem praktisch ...









