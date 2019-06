Dienstag, 25 Juni 2019 | 26.176

Andreas Voßkuhle und ... die idiotischsten Meldungen des Tages

'CDU und CSU schließen jegliche Zusammenarbeit mit der AfD aus ...'

na sowas ...



erst jahrzehntelang konsequent eine so genannte Politik derart machen ...

daß sowas wie die AfD überhaupt ins Spiel kommt ...



und dann sagen ...

mit denen spielen wir aber nicht ...



das wird logischerweise zu einer Entwicklung führen ...

wo die AfD sagt ... wir brauchen die gar nicht



*



Gesine Schwan will mit Kevin Kühnert die SPD führen ...

SPD sucht Parteiführung per Mitgliederbefragung ...



auch davon wird nur die AfD profitieren ...

und die SPD rutscht unter die 5%-Klausel ...









