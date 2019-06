Montag, 24 Juni 2019 | 26.175

Andreas Voßkuhle und ... sein Holocaust ...

die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsraison ...

sagt Herr Voßkuhle ...



bei allem was Recht und Ordnung ist ... schön und gut ...

quantitativ hinreichend und qualitativ wahr ...



ich bin mal gespannt ... wann Herr Voßkuhle darauf kommt ...

daß die Sicherheit (...) eines anderen ...



nur jemand gewährleisten geschweige denn garantieren kann ...

der selbst intaklt ist und auf sicheren Beinen steht ...



die Diktatur von Herrn Voßkuhle ist aber am zerbröseln ...

und der Boden unter ihr wird zusehends weggespült ...



und der verfassungsmäßige demokratische Staat ...

ist nicht mal ansatzweise vorhanden ...



*



gibt es eigentlich etwas Blöderes ???

als zum Beispiel diese Talkshows ... zum Beispiel die von Anne Will ...



oder ... 'Tauber an Steinbach ...

Du trägst Mitschuld an seinem Tod' ...



oder ...

'alle Deutschen könnten über den SPD-Vorsitz abstimmen' ...



noch hirnverbrannter geht wohl nicht ...

der geistige Verfall von Herrn Voßkuhle ist ein Fass ohne Boden ...



beim Alzheimer läßt nicht nur der Geist nach ...

sondern auch die Aktivität ...



beim Voßkulheimer ist das gewissermaßen umgekehrt ...

je mehr der Geist nachläßt desto höher wird die Aktivität ...









