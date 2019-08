Sonntag, 04 August 2019 | 31.216

Andreas Voßkuhle und ...

der tropische Regenwald ist nach wie vor eine Art Paradies ...

was Flora und Fauna betrifft ...



und es leben sogar noch Menschen dort ...

in der Art von Adam und Eva ... weil Sonntag ist ...



man könnte aber auch sagen ...

Regenwald ... das ist ein Abbild dieser sinnlosen verbrecherischen Diktatur ...



wie sie von Merkel Schäuble Voßkuhle Steinmeier

dem Volk geboten wird ...



ein digitalisierter hochtechnisierter Lebensraum ...

in dem das Volk ... die Menschen ... kaum anders als die Tiere ...



einen ständigen Überlebenskampf führen müssen ...

ständig ... jeden Moment ... am Abgrund ...



*



die Politische Predigt ...

der Scheiß Brexit Brexodus Kloo-ballistische Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche Bürger und Welt Bürger ... Schild Bürger ...

Schaschlik Spieß Bürger ... der wie am Spieß gebratene Bürger ...



das Po-litische Thema ... DLR Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...

Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltall ...









