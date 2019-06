Freitag, 21 Juni 2019 | 25.172

Andreas Voßkuhle und ... Fridays for Future ...

ein eher gedankenloser aber typisch medienwirksamer Begriff...

ohne jede politische geschweige denn rechtliche Relevanz ...



was soll soll denn dabei herauskommen ... wenn sechs Tage lang die Umwelt ...

ebenso konsequent wie nachhaltig (!) verschmutzt (!!) wird ...



und einen Tag lang dann nicht etwa saubergemacht ...

sondern für Sauberkeit demonstriert wird ... (???)



und dazu dann auch noch die Schule geschwänzt wird (...)

also auch das Bildungsniveau unmittelbar herabgesetzt wird ...



das ist wie wenn man sechs Tage in der Woche ...

in der Küche nichts sauber macht und einen Abfall auf den anderen häuft ...



und freitags dann sagt ...

'heute bleibt die Küche kalt heut gehn wir in den Wienerwald' ...









