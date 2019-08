Freitag, 02 August 2019 | 31.214

Andreas Voßkuhle und ... die Verfassung ...

'die Bundeswehr heute ist in der schlechtesten Verfassung ...

seit ihrer Gründung bzw Aufstellung im Jahre 1955' (Zitat) ...



die Bundeswehr wächst ... es geht aufwärts ...

mehr Kapital ... mehr Material ... mehr Personal ...



alles quantitativ ...

das geht halt anders als in der Wirtschaft ...



qualitativ gehts aber bergab ...

denn das macht ja alles überhaupt keinen Sinn ...



militärisch spielt die Bundeswehr praktisch überhaupt keine Rolle ...

und das Stichwort 'Friedenspolitik' ...



ist im Kontext des Regierungsprogramms nicht mal enthalten ...

nicht mal in den weitschweifigen Regierungs und anderen Erklärungen ...



wahrscheinlich weil die 'Fridays for Future' etc ...

längst als überholende Kausalität betrachtet und behandelt werden ...



so ungefähr ist das auch mit dem Rechtswesen ...

die Verfassung wird durch die Rechtspraxis konterkariert ...



das macht alles nicht nur keinen Sinn ...

sondern verursacht objektiv Schaden ... Zerstörung ... Beseitigung ...



*



der Politische Lifestyle ...

der Zentral Bänkerische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ...die Iranischen Perser und andere Islamisten ...

1001 Nacht und andere orientalische Islamysterien ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...

Krankheit und Heilung ... Alzheimer und andere Geisteskrankheiten ...



Aids und Krebs und andere Schicksalsschläge ...

Intensivstation und andere lebenserhaltende und verlängernde Maßnahmen ...









