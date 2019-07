Montag, 29 Juli 2019 | 31.210

Andreas Voßkuhle und ...

wir haben es weit gebracht ... in Sachen Freiheit ...

alle paar Meter steht ein Fahrrad / Roller / Scooter / Auto ...



das man ohne besondere Probleme aktivieren ...

und zack-zack sich einfach reinsetzen und wegfahren kann ...



jeder kann sagen und schreiben ... me and you tuben und posten was er will ...

und jeder kann das dann auch kommentieren und liken wie er will ... oder auch nicht



also Freiheit total ... und trotzdem gibt es keinen Frieden ...

weil Freiheit ... das liegt in der Natur der Sache ... ist ein Selbstläufer ...



Frieden dagegen muß man machen bzw herstellen sich bemühen dran arbeiten ...

und da ist weit und breit niemand der das machen will ..



statt halbwegs vernünftige Mitbürger ...

die in der Lage wären ... politisch verantwortlich zu handeln ...



gibt es nur Politik-Macher ...

Policy Makers ...



statt Richter ... die halbwegs für Recht und Ordnung sorgen ...

gibt es nur Recht-sprecher ... gewissermaßen Right Makers ...



und statt Leuten die halbwegs Bildung und Erziehung vermitteln könnten ...

gibt es nur so genannte Influencer ... gewissermaßen Meinungs Makers ...



*



der Politische Film ...

der Scheiß Brexit Brexodus Rest Parlamentarische Unions Europa Torso ...



Deutsche und ...

die Unions Europa Ministerrats Präsidentschaft ...



das Politische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Ethik und Moral ...

Arbeit und Gebet ... ora et labora ...









