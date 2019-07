Sonntag, 28 Juli 2019 | 30.209

Andreas Voßkuhle und ... die Predigt ... das Urtel ... der Schwachsinn

in der Wirtschaft gilt ...

wer von allen Aktien eine mehr hat als alle anderen zusammen ...



eine so genannte 'Hälfte' ...

gilt als Herrscher ... der das so genannte 'Sagen' hat ...



Frau Merkel hat aber keine Mehrheit in diesem Sinne ...

nicht die Mehrheit aller Menschen ...



nicht mal die Mehrheit aller Wähler ...

nicht mal die unbedingte Mehrheit des Parlaments ...



sondern nur die Mehrheit eines mehr oder weniger künstlichen Konstrukts ...

einer Art artificial coalition ähnlich der artificial intelligence ...



einer Koalition innerhalb des Parlaments ...

die sich nachdem alle perönlichen Interessen irgend wie geklärt sind ...



darauf verständigt ... Frau Merkel (...) zu wählen ...

und auch das dann nur mit Hängen und Würgen gerade so gelingt ...



*



die Politische Predigt ...

der Kloo-ballistische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche Bürger und Welt Bürger ... Schilder Bürger und Spießer Bürger ...

Cheese Burger ... Chicken Burger ... Ham and Eggs Burger ... Fish and Meat Burger ...



das Po-litische Thema ... DLR Deutsche Luft fahrt und Deutsche Raumfahrt ...

Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltall ...









