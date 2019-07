Samstag, 27 Juli 2019 | 30.208

Andreas Voßkuhle und ... die Medien / die Politik / das Recht ...

man weiß wirklich nicht mehr was eigentlich blöder ist ...

das was die Medien senden ...



was sie zur Sendung auswählen ...

was und wie sie darüber berichten ...



oder ... daß und was und wie ...

sie ihren eigenen Scheiß dann auch noch kommentieren ...



und so ähnlich ist das auch mit dem Recht ...

also daß und was worüber wie was für Gesetze gemacht werden ...



bzw daß und was und wie ...

darüber (!!!) dann von Herrn Voßkuhle Recht-gesprochen wird ...



*



die Politische Ausstellung ...

der Nord Afrika Nachbarschafts Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ...

ihre Fern Östlichen Nacbarn ...

Kina und Korea ... Indien und Indonesien ... Japan und Australien ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Kinderstube und Sozialisation ...

Kinderglaube und systematische Volksverdummung ...



Grundschule Mittelschule Höhere Schule Fachhochschule Hochschule ...

Baumschule Fahrschule Gymnasium Universität ...









