Freitag, 26 Juli 2019 | 30.207

Andreas Voßkuhle und ...

die Verfassung geht davon aus ...

daß sich die Politik an den Interessen des Ganzen orientiert ...



in und mit allen seinen Teilen ...

und daß das Ganze ...



dann nochmals extra und qualitativ als mehr angesehen und behandelt wird ...

als einfach nur die rechnerisch quantitative Summe seiner Teile ...



daß Politik die Teile im Grfff hat ...

und das Ganze ... also das Volk und seinen (!) Staat alles inklusive im Blick ...



man kann nicht Politik machen ...

nicht für Teile geschweige denn für das Ganze ...



wenn man sich ständig nur damit beschäftigt ...

alle möglichen Teile zu separieren und auszugrenzen ...



*



der Politische Lifestyle ...

der Zentral Bänkerische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ...

der Islam ... die Islamistin ... das Islamystische ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Diabetes I und unheilbare Krankheiten ...









