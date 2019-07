Donnerstag, 25 Juli 2019 | 30.206

Andreas Voßkuhle und ...

die Rückgabe von Kunst und oder sonstigen Wert Gegegnständen ...

die während der Nazizeit in jüdischem Besitz waren ...



zum heutigen Wert ...

und ohne Aufarbeitung der Politischen bzw Historischen Zusammenhänge ...



ist die größte Geld-Waschanlage aller Zeiten ...

und entsprechend auch die größte Nahrungszufuhr für den Antisemitismus ...



parallel dazu und entsprechend ... um bei diesem Bild zu bleiben ...

ist die Art und Weise ...



wie die heutige Bundesregierung ihren so genannten Rechtsstaat betreibt ...

die gröte 'Recht-waschanlage' aller Zeiten ...



die Unverfrorenheit ... mit der hierzulande Recht 'geset(t) wird ...

und damit das gegebene Menschen und Verfassungsrecht er-setzt wird ...



übertrifft ... wie gesagt in der Art und Weise ... nicht in den Komponenten und Details

die Vorgänge sowohl im Dritten Reich als auch die in der DDR ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Eurpa Torso ...



Deutsche und ... die Juden und andere Semiten ...

die Palästinenser und andere Antisemiten ... die Merkel und andere Rassisten ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ... Exklusion und Inklusion ...









