Mittwoch, 24 Juli 2019 | 30.205

Andreas Voßkuhle und ...

es gibt bekanntlich kein richtiges Leben im falschen ...

das weiß glaube ich jeder ...



was anscheinend auch jeder weiß ist ...

ein falsches Leben im falschen gibt es schon ...



das geht zwar für einen Teil ...wahrscheinlich sogar die Mehrheit ...

mehr schlecht als recht ...



aber für den kleineren Teil ... also die Mnderheit ...

geht das ncht nur ganz gut ...



sondern um so besser ... je weiter man nach oben kommt ...

also je kleiner die Minderheiten werden



es heißt immer wieder ...

Minderheiten müßten besser lernen um ihre Rechte zu kämpfen ...



aber es gibt offensichtlich auch Minderheiten ... die das ganz gut können ...

und nun sage bloß niemand ... quod erat demonstrandum ...



*



das Politische Buch ...

der gerichtshöfische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

der ständige Wandel ... das einzig Beständige ist der Wandel ...



der demographische Wandel ... der Geburtenratenwandel ...

Wandel durch Handel ist zwar richtig ...



ist aber ein rein quantitativer Vorgang über Masse und Menge etc ...

und besagt nichts über die Qualität ... oder Werte ... oder gar Mehrwert ...









