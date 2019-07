Dienstag, 23 Juli 2019 | 30.204

Andreas Voßkuhle und ...

wir wissen schon ...

politisch denken und Verantwortung übernahmen ist schwer ...



politisch handeln und die Verantwortung auch tragen ...

ist noch schwerer ...



politisch führen und den Weg gehen ... den die Verfassung vorgegeben hat ...

ist am allerschwersten ...



das war zuletzt schon bei Helmut Kohl so ...

und natürlich erst recht bei Gerhard Schröder ...



und Angela Merkel versucht es erst gar nicht ...

sondern betreibt ebenso ungeniert wie ungehindert ...



einen rasanten Wechsel zwischen Küchenkabinett und Bundeskabinett ...

mit den Gewürzen aus ihrem Kräutergarten in der Uckermark ...



wie sagte schon Loriot ...

ein Leben als Despot ist möglich ... aber verfassungslos ... oder so ...



*



die Politische Oper ... Schauspiel ... Showplay ... Theater ...

der Kommissionarristische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ...

ihre Unions Europa Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Feminismus und Emanzipation ... Quatsch und Quoten ...









