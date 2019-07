Sonntag, 21 Juli 2019 | 29.202

Andreas Voßkuhle und ...

nur um es nochmals so festzuhalten ...

Pegida heißt 'Patritische Europäer gegen Islamisierung des Abendlandes '...



das ist im Prinzip das ...

was die CDU auch wlll ...



nur wlll se es angeblich nicht speziell Islamfeindlich ...

geschweige denn allgemein fremdenfeindlich ...



und natürlich auch nicht raassistisch oder rechtspopulistisch ...

geschweige denn nationalistisch oder gar nationalsozialistisch oder völkisch ...



nur wie sie nun eigentlich will ... weiß sie nicht ...

und deshalb versuchen die Pegida-Anhänger sie zu provozieren ...



bepöbeln Angela Merkel und bewerfen sie mit Flaschen ...

was sicher symbolisch gemeint ist ...



zeigen ihr den so genannten Hitler Gruß ...

und behaupten ... den Holocaust habe es gar nicht gegeben ...



so ähnlich wie die Mondlandung der Amerikaner und so ...

alles nur Fake ...



den Begriff gabs zwar damals noch nicht ...

aber die Praxis war schon bekannt bzw in Gebrauch ...



was also tun ? ... sprach Zeus ...

die geister die ich rief die werd ich nun nicht los !



die Not ist groß ...

aber wo Gefahr droht naht bekanntlich auch das Rettende ...



wie so oft hilft hier nur Johann Wolfgang von Goethe weiter ...

wer A sagt ... muß auch B sagen...



das heißt ... wer keck die Geister rief ...

darf sich nicht genieren ... dann auch den Zaubermeister zu rufen ...



in diesem Fall den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts ...

also den Höchsten Richter im Lande



natürlich kann man diese ganzen Islamisten ...

jetzt nicht einfach in irgend eine Ecke stellen ...



und einfach alle abschieben ...

geht auch nicht ...



aber man könnte ja hierzulande mal anfangen ...

den verfassungsmäßig vorgesehenen demokratischen Staat herzustellen ...



und die detailliert beschriebene verfassungsmäßige Ordnung ...

das würde ja zur ebenfalls verfassungsmäßig vorgesehenen Abhilfe reichen ...



und das müßte man einfach ...

mit dem Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...



mal ebenso mutig wie rechtlich-relevant erörtern ...

und die sich daraus ergebenden Handlungsansätze umsetzen ...



*



die Politische Predigt ...

der Kloo-ballistische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche Bürger und Welt Bürger ... Cheese Burger und Chicken Burger ...

Fish and Meat Burger ... Ham and Eggs Burger ...



das Po-litische Thema ... DLR Deutsche Luftfahrt Deutsche Raumfahrt ...

Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltall ...









