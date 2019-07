Samstag, 20 Juli 2019 | 29.201

Andreas Voßkuhle und ...

Deutschland liefert weiter massiv Waffen aller Art an die Türkei ...

das ist ... im Prinzip dasselbe ...



wie die Rückgabe seinerzeit jüdischer Besitztümer ...

an die teilweise mit hohem Aufwand ermittelten Erben ...



das ist ... im Prinzip wine Mischung aus ...

die Schlange am Busen nähren und der Angst des Kaninchens vor der Schlange ...



man könnte einfacher auch sagen ... das ist idiotisch ...

und hat mit Politik nicht die Spur zu tun ... und mit dem Recht schon gar nicht ...



das ist wie mit den Drogen ...

sie werden nur produziert um verkauft zu werden ...



Hauptsache es kauft sie jemand ...

um die Folgen kümmert sich ja bekanntlich niemand ...



also ist das eine nie versiegende Geldquelle ...

die praktisch jedes Risiko lohnt ...



*



Exil und Fotografie ...

Aufbau Hoffnung Idendität einer Heimat ...



Ausstellung im Auktionshaus Grisebach ...

mit Fotografien von Rudi Weissenstein ... Ellen Auerbach ... Christian Boltanski



kuratiert von Dr. Sarah Hadda ...

erläutert von Prof.Dr. Liliane Weissberg ... University of Pennsylvania ...



ab 26. Juli bis 21. September 2019 ...

www.grisebach.com ...



bei einer der letzten Auktionen wurde ein Bild von Lesser Ury ...

für 112.500 Euro verkauft ... inclusive Aufgeld ...



'Unter den Linden' ... Berlin 1925 ....

heute Lesser Ury Weg in Moabit ...



im Nachverkauf können noch Kunstwerke aus den Frühjahrs auktionen ...

Fasanenstraße 25 in Charlottenburg ...



*



die Politische Ausstellung ...

der Nordafrikanisch-nachbarschaftliche Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ... ihre fern-östlichen Nachbarn ...

Kina und Korea ... Indien und Indonesien ... Japan und Australien ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Ausbildung und Einmbildung ...









