Freitag, 19 Juli 2019 | 29.200

Andreas Voßkuhle und ... der Intelligenzfraß ...

der deutsche Wald ... er stirbt ...

sehenden Auges bzw bei lebendigem Leibe ...



er wird von Käfern zerfressen ... von Stürmen zerstört ...

er vertrocknet ... er verbrennt ...



wie man in den Wald hinein ruft ... so schallt es heraus ...

sagt das Volk ...



welchen Wald ???

fragt da der Bürger ...



*



wenn man Politiker einfach austauscht ...

weil sie nach Ansicht völlig inkompetenter Medien völlig inkompetent sind ...



ist das ungefähr genau so hirnverbrannt ...

wie wenn man im Rahmen der Pränataldiagnostik



Kinder mit genetischen Defekten ...

einfach wegmacht ...



*



der Politische Lifestyle ...

der Zentral Bänkerische Schweiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ...

der Islam ... die Islamistin ... das Islamystische ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Aids und Alzheimer ... Immun und sonstige Deficiencies ...









