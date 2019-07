Donnerstag, 18 Juli 2019 | 29.199

Andreas Voßkuhle und ... der das Gras wachsen hört ...

auf einer Verpackung steht ...

zum Beispiel ...



'Der Umwelt zuliebe ...

diese Verpackung besteht zu 40% aus dem nachwachsenden Rohstoff Gras ...



das hat viele Vorteile ...

zum Beispiel ... das verbrauchte Gras wächst wieder nach ...



die verbrauchte Energie und Chemie ... Wasser und Material etc ...

sind geringer als bei der Herstellung anderer Papier-Verpackungen ...'



man gestatte mir dazu den Hinweis ...

ich bestehe zu 100% aus dem nachwachsenden Rohstoff Mensch ...



das hat sicher viele Vorteile ...

aber auch gewisse Nachteile ...



zum Beispiel ... der Zahn der Zeit ... die überholende Kausalität ...

nagt schneller und unerbittlicher als der Lebensprozeß sich aufbaut ...



und alles was eventuell nachwächst ...

Zähne und Zehennägel ... Haare und Haut etc ...



wird von einem unaufhörlich fortschreitenden Alterungsprozeß ...

flugs überholt und letztlich vernichtet ...



und auch mit dem Nachwachsen des Grases ...

ist das bekanntlich ja nicht so ganz ohne ...



denn immer wenn endlich mal Gras über eine Sache gewachsen ist ...

kommt irgend ein Esel und frißt es wieder weg ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europäische Rat ...



Deutsche und ... Juden und andere Semiten ...

Palästinenser und andere Antisemiten ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ... Inklusion und Exklusion ...









