Andreas Voßkuhle und ... sein Haarsträubender Antisemitismus

gemeinhin gilt der so genannte Antisemitismus als eine der schlimmsten Ausprägungen

von Feindschaft und Feindseligkeiten aus rassistischen und ähnlich Gründen ...



und Angela Merkel zum Beispiel denkt über fast nichts mehr nach ...

als wie sie eben diesem so genannten Antisemitismus abhelfen könnte ...



da kommen dann so Sprüche raus wie 'die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsraison' ...

die aber offensichtlich nicht weiter geschweige denn ab helfen ... im Gegenteil ...



auch Adolf Hitler hatte bekanntlich versucht ... das vermeintliche Problem zu lösen ...

allerdings mit ganz neuen etwas ungewöhnlichen ...



aber bereits nach Ansichts des damaligen ReichsBundesVerfassungsGerichtsPräsidenten

völlig unbedenklichen Methoden ...



in diesen Zusammenhängen geht es heute auch um die Rückgabe von Besitztum ...

das ... zwischenzeitlich von anderen käuflich erworben ... theoretisch den Erben zusteht



dazu wird eine aufwändige so genannte Provenienzforschung betrieben ...

bei der unter anderem auch danach geforscht wird ...



woher die Käufer dieser vor allem Kunstgegenstände eigentlich das Geld hatten ...

um diese kostbaren Sachen zu erwerben und damit riesige Vermögen aufzubauen ...



in diesem wie besessen auf die Rückgabe konzentrierten Fokus ...

wird aber nicht danach geforscht ...



wie die seinerzeit jüdischen Besitzer eigentlich zu ihrem Geld gekommen sind ...

obwohl genau darin doch die eigentliche Ursache des Antisemitismus liegen soll ...



mit anderen Worten ... eine politische Aufarbeitung der Historie ...

findet auch hier nicht statt ...



nur die ganz spezielle Provenienzforschung ...

aber keine allgemeine Geschichtsforschung ...



das heißt ... wenn man im Sinne der speziellen Relativitätstheorie davon ausgeht ...

daß auch die Juden seinerzeit nicht so ganz rechtmäßig zum Geld gekommen sind ...



und ... wie gesagt ... gerade darin ...

doch die eigentliche Ursache des Antisemitismus liegen soll ...



dann ist die simple Rückgabe der Objekte ...

ohne Rücksicht auf deren heutigen teilweise astronomischen Wert ...



die größte Geldwaschanlage aller Zeiten ... zudem ein Geschenk ...

angesichts der durch den Gang der Entwicklung eingetretenen Wertsteigerung ...



man könnte ... etwa im Sinne von Frau Merkel ... auch sagen ...

de Geldwäsche im Interesse Israels ist deutsche Staatsraison ...



es ist also kein Wunder ... daß das nicht zu Frieden und Gerechtigkeit beiträgt ...

sondern zusätzlich immer weiter Öl aus dem Iran und anderen Quellen



ins Feuer des Antisemitismus und Rassismus gießt ...

dem Weltbrend immer wieder neue Nahrung gibt ... und nicht nur Leber ...



schon Johann Wolfgang von Goethe schlug mit der sprichwörtlich bekannten

Faust auf den Tisch und sagte ...



'was Du ererbt von Deinen Vätern ... erwirb es (!) ... um es zu besitzen ...'

Frau Merkel kehrt auch das nun um und sagt ...



kommet her zu mir alle die Ihr mühselig und beladen seid oder auch nicht ...

wir schenken es Euch was Ihr mal ererbt ... oder auch nicht ...



und zwar zum heutigen Wert ... das heißt ...

wir legen auf den nominellen Wert nicht nur noch ne banale Schippe drauf



sondern den mehrfachen ... vielfachen ... millionenfachen ...

Wert und Zugewinn ...



und das dann auch end und gültig rechts und sicher ...

denn wir sind schließlich ein Rechtsstaat ...



es ist ohnehin grotesk ... von diesen ganzen Merkel'schen Regelungen ...

profitieren immer nur die ohnehin reichen Juden ...



die armen Juden ... die es ja auch gibt ... und selbst die Holocaust-Opfer

werden von der deutschen Staatsraison ...



ebenso im Stich gelassen ...

wie von der israelischen Regierung ...



