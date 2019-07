Dienstag, 16 Juli 2019 | 29.197

Andreas Voßkuhle und ... der Fettwanst ...

man sieht immer wieder Leute ... die sind so fett ...

daß man denken könnte sie seien schuld an der Hungersnot ...



und so ungefähr ist das auch mit den rund 2 Millionen ...

mehr oder weniger Obdachlosen im gesegneten Land dieser unserer Republik ...



da sitzt Herr Voßkuhle in seinem Denkmal ...

und auch sonst geschützten feinen Büro in Karlsruhe ...



und man könnte ... denk mal bzw denken ...

er sei schuld an der Wohnungsnot ...



*



die Politische Oper ...

der Scheiß Brexit Brexodus Kommissionarristische Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ...

ihre (...) Unions Europa Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Feminismus und Emanzipation ... Autokratie und Autonomie ...









