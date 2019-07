Montag, 15 Juli 2019 | 29.196

Andreas Voßkuhle und ... 'mehr Verantwortung in der Welt'

die ohnehin schon vor Angst zitternde Kanzlerin ...

körperlich sei ja angeblich alles in Ordnung ...



will jetzt Verteidigungsetat aufstocken ...

um mehr Verantwortung in der Welt zu übernehmen ...



erstens ist das wieder so'n typisches klassisches Ablenkungsmanoeuvre ...

davon daß sie zu Hause keine Verantwortung trägt ...



zweitens ist es mit der Verantwortung wie mit demokratisch oder schwanger ...

es gibt nur entweder oder und nicht ein bißchen mehr oder weniger ...



drittens nutzt das alles nichts ...

so lange Herr Voßkuhle nicht die Verantwortung seines Amtes wahrnimmt



*



der Politische Film ...

der Parlamentaristische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ...

die Europäische Ministerratspräsidentschafts Nachbarn ..



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Ethik und Moral ... Glaube und Wissen ...









