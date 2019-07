Sonntag, 14 Juli 2019 | 28.195

Andreas Voßkuhle und das Heilige ... der Geist und das Geistliche

Mein Gott ... weil Sonntag ist ...

wie kann denn ein Mann allein so blöd sein ... ???



das ist ja schlimmer als alle anderen zusammen ...

Trump und Putin ... Xi Ping und Kim Jong Un ... et cetera und et al ...



*



die Politische Predgt ...

der Kloo-ballistische Scheiß Rest Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche Bürger und Welt Bürger ... Schild Bürger und Spieß Bürger ...

Cheese and Chicken Burger ... Ham and Eggs Burger ... Fish and Meat Burger ...



das Po-litische Thema ... DLR Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ...

Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltall ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen