Andreas Voßkuhle und ... das große Zittern ...

ein Zittersieg ist ein Sieg ... der an sich schon feststeht ...

aber noch nicht so ganz in trockenen Tüchern ist ...



unter Dach und Fach ...

die Ernte wohlbehalten zu Hause eingefahren ist ...



und man noch mehr oder weniger zittern muß ...

bis endlich der erlösende Schlußpfiff kommt ...



bei anderen Leuten steht an sich schon fest ...

daß sie tot sind ... zumindest hirntot ...



aber der Körper zittert in letzten Zuckungen noch so vor sich hin ...

kann sich schon nicht mehr aufrecht halten ...



nur im Sitzen gehts noch ...

wahrscheinlich werden Kanzlerin und Gäste demnächst im Bett vorgefahren ...



was dem politischen Kuhhandel ...

ohnehin noch am ehesten entspricht ...



von wegen 'Mutti macht Ihr nicht kaputt' ...

Mutti ist schon kaputt ... kaputter geht nicht ...



unkaputtbar gibts nicht ...

das weiß sie natürlich als Physikerin ganz genau ...



*



die Politische Ausstellung ...

der Nord-Afrikanisch nachbarschaftliches Scheiß Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ... ihre fernöstliches Nachbarn ...

Kina und Korea ... Indien und Indonesien ... Japanien und Australien etc ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Ausbildung und Einbildung ...









