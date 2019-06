Sonntag, 02 Juni 2019 | 22.153

Andreas Voßkuhle und ... Andrea Nahles ...

Andrea Nahles tritt also zurück ...

mein Gott ... weil Sonntag ist ...



die Frau war schon immer so blöd wie sie lang und breit ist ...

und jetzt ... weil ihr der Rückhalt fehlt ...



statt mal ehrlich zuzugeben ...

'ich bin wohl doch'n bißchen zu blöd für den Job ...'



das Beste wäre ... Annegret Kramp-Karrenbauer tritt gleich mit zurück ...

denn die ist ja noch blöder ... kann aber eigentlich auch nichts dafür ...



denn am Blödesten ist bekanntlich Angela Merkel ...

weil in beiden potenziell größten Parteien nicht etwa der Rückhalt fehlt ...



sondern die Substanz ... Albert Einstein würde sagen ... die Masse ...

und daß niemand bereit ist ...



diese Masse so schnell zu bewegen ...

daß hinreichend Ernergie daraus entsteht ...



das ist so ...

ist aber auch noch nicht das Problem ...



das Problem ist und bleibt ... fürchte ich ...

daß Andreas Voßkuhle auf dem Rechtsweg mit den Mitteln des Rechtsstaats ...



ebenso absichtlich wie absichtsvoll den Weg zum Recht blockiert ...

und völlig ungeniert unsere verfassungsmäßige Ordnung beseitigt ...



und zumindest eine Handvoll potenzieller Potentaten nicht bereit ist ...

auf der Basis und im Sinne der Verfassung zu intervenieren ...









