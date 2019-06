Samstag, 01 Juni 2019 | 22.152

Andreas Voßkuhle und ... das Peter-Prinzip ...

Amtsrichter ist so ein schöner wichtiger Beruf ...

oder gar Dorfrichter ... man denke nur an den Zerbrochenen Krug ...



dem Leben und der Wirklichkeit ebenso nahe ...

wie dem Recht und der Gerechtigkeit ...



gewissermaßen Basisgerichtigkeit ...

das ist so ähnlich wie Basisdemokratie ...



objektiv kann es jedoch keinen Zweifel daran geben ... mit jeder Instanz ...

also ich meine ... je höher ein Richter befördert wird ...



desto mehr entfernt er sich vom wahren Leben und dieser Wirklichkeit ...

ebenso wie vom Recht und der Gerechtgkeit ...



von der Verfassung ganz zu schweigen ...

bzw einer funktionierenden Ordnung ...



und wenn einer gar Bundesverfassungsgerchtspräsdent wird ...

hat er offensichtlich die höchste Stufe seiner Inkompetenz erreicht ...









