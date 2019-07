Donnerstag, 11 Juli 2019 | 28.192

Andreas Voßkuhle und ... sein Gemüsegarten ...

Rechtsstaat heißt ...

daß systematisch immer der Bock zum Gärtner gemacht wird ...



und das Ergebnis vom Bundesverfassungsgericht dann gutgeheißen wird ...

bzw die Möglichkeit das rechtlich relevant zu erörtern nicht zugelassen wird ....



in allen anderen Bereichen wie Wirtschaft und Wissenschaft ... Kunst und Kultur ...

werden immer professionelle Spitzenkönner für die Spitzenpositionen gesucht ...



nur in der Politik ... im allgemeinen ... und in der Justiz ... im besonderen ...

werden tumbe Toren und ideenlose Idioten in die Spitzenämter gehoben ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europäische Rat ...



Deutsche und ... Juden und andere Semiten ...

Iraner und andere Antisemiten ... Andreas Voßkuhle und andere Idioten ...



das Po-litische Thema ... Migration und Integration ...

Inklusion und Exklusion ...









