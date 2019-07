Montag, 08 Juli 2019 | 28.189

Andreas Voßkuhle und ...

jetzt fängt auch der Joe Kaeser an ...

wie von der Frau Kanzlerininfiziert zu faseln ...



von wegen wir müssen das gemeinsam machen ...

wir müssen gemeinsam handeln um Europa stärker zu machen ...



und das ist eben genau das was nicht geht ...

eine Leistung die unmöglich ist ... siehe Bürgerliches Gesetz Buch ...



wenn Vater oder Mutter allein mit dem Kind unterwegs sind ...

tragen sie allein die Verantwortung ...



wenn beide zusammen mit dem Kind unterwegs sind ...

tragen sie 'gemensam' die Verantwortung ...



aber jeder muß sich jederzeit so verhalten ...

daß er dieser Verantwortung dem Augenblick entsprechend gerecht werden kann ...



sowas kann man doch nicht 'gemeinsam' machen ...

alles weiteres geht nur mit und durch 'Führung' ...



und daran mangelt es nicht nur der Frau Merkel und oder Joe Kaeser ...

sondern wie man jetzt sieht der gesamten deutschen Wirtschaft ...



*



der Politische Film ...

der Parlamentaristische Scheiß Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ... die Rumännen ... der rumänische Film ...

mit der Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso Ministerrats Präsidentschaft ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Ethik und Moral ...









