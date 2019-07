Sonntag, 07 Juli 2019 | 27.188

Andreas Voßkuhle und ... die Rechtsbeugung ...

das Rätsel um Christi Himmelfahrt ... weil Sonntag ist ...

scheint auch gelöst ...



das war ja nicht irgend eine Wolke ...

auf der er damals entschebte ...



um nicht zu sagen einfach weggebeamt wurde ...

sondern eine Cloud ...



und der aktuelle Kampf um Herrschaft oder zumindest Vorherrschaft in der Welt

ist verständlicherweise nichts anderes als der Kampf um eben diese Cloud ...



was tat Gott bevor er schuf ... ?

das ist ungefähr die gleiche Frage wie was war eigentlich vor dem Urknall ? ...



wahrscheinlich eben auch nur so eine Cloud ...

und Gott hat daran hermgebastelt wie heutzutage Amazon Microsoft Google IBM et al



bis das Ding kanllte ... das war dann der so genannte Urknall ...

und wie es aussieht steht uns sowas ja wiederum bevor ...



wahrscheinlich hat selbst Sarah Flower Adams an sowas gedacht

als sie vor rund 180 Jahren dichtete ... 'Näher mein Gott zu Dir' ...



die vielzitierte Himmelsleiter also nicht mit Sprossen ...

sondern sprossenlos barrierefrei gleitend als Cloud ...



vielleicht sogar die Fortsetzung von 'Wolke sieben' ...

mit anderen Mitteln ...



*



Rechtsbiegung ... Rechtsbrechung ... Rechtsmißbrauch ... Rechtsverdrehung ...

die Politische Predigt ...



der Kloo-ballistische Scheiß Rest Unions Europa Torso ...

Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...



Bello Burger ... Cheese Burger ... Chicken Burger ... Classic Burger ... Crispy Burger ...

Fish Burger ... Poultry Burger ... Meat Burger ... Shit Burger ... Turkey Burger



Peanut Burer ... Pork Burger ... Porto Burger ...

Greek Burger ... Thai Burger ... Veggie Burger ...Yummi Burger ...



das Po-litische Thema ... DLR ... Deutschlandfahrt ... Luftfahrt ... Raumfahrt ...

Galaxie ... Kosmos ... Universum ...Weltall ...









