Samstag, 06 Juli 2019 | 27.187

Andreas Voßkuhle und ... die so genannten Loverboys ...

jetzt werden junge Frauen vor so genannten Loverboys gewarnt ...

die von Liebe sprechen ... mit dem Ziel sie in die Prostitution zu treiben ...



es wäre besser ...

man würde das Volk vor so genannten Politgirls warnen ...



die von Demokratie sprechen ...

mit dem Ziel es in die Sklaverei zu treiben ...



Galerie Lars Dittrich & André Schlechtriem ...

Artists Exhibitions Fairs News Publications ...



Andrej Dúbravský ...

'Potential wasted' ...



bis 03 August 2019 ... Linien Straße 23 in Mitte von Berlin ...

www.dittrich-schlechtriem.com ...



die Politische Ausstellung ...

der Nordafrikanisch.nachbarschaftliche Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ... ihre fern-östlichen Nachbarn ...

Indien und Indonesien ... Japan und Jakarta ... Kina und Korea ...



das Po-litische Thema ... Bildung Erziehung Unterrichtung... Basis / Grund / Volks Schulen

Realschulen ... Fachschulen ... Sonderschulen ...



Haupt Schulen ... Höhere Schulen ... Hoch Schulen ...

ludus litterarius ... gymnasium ... universitas ...









