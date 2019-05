Montag, 27 Mai 2019 | 22.147

Andreas Voßkuhle und ... die Europa-Wahl ...

was für eine grandiose zum Himmel stinkende Scheiße ...

auch diese so genannte Wahl wird nichts daran ändern ...



daß Obdachlose auf den Straßen rumliegen ...

auf U-Bahnschächten ... unter den Brücken und so ...



und wenn sie sich bewegen ...

die Mülleimer nicht nur nach Pfandflaschen absuchen ...



sondern auch nach Essenresten und Coffee-to-go-Bechern ...

in denen sich vielleicht noch ein Schluck Kaffee findet ...



und der Einzige der das ändern könnte ...

also dieser völlig hirnverbrannte Andreas Voßkuhle ...



sitzt behäbig in seinem Büro und so ...

und schlürft genüßlich den devot servierten Cappuccino ...



wenn der Höchste Richter im Lande ...

ebenso ungeniert wie unbekümmert das Recht beugt ...



braucht man sich doch nicht zu wundern ...

daß die Höchste Staatsfrau im Lande ...



ebenfalls ungeniert und unbekümmert sui bzw Merkel generis hierzulande ...

eine DDR chinesisch russisch kommunistische Diktatur aufbaut ...



mater Dorothea ...

also ich meine 'Mutti' Angela Dorothea Merkel ...



die Kommunisten Industrieverstaatlicher und Kapitalismusbeseitiger etc

um Andrea Nahles ... fordern jetzt schon wieder jede Menge neue Gesetze ...



Gesetze statt Politik sind ein Mittel der Diktatur ...

die nichts als völlig sinnlose Macht anstreben ...



und keinerlei verfassungsmäßiges Ziel haben ...

geschweige denn die Herstellung einer ganzen verfassungsmäßigen Ordnung ...









