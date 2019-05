Sonntag, 26 Mai 2019 | 21.146

Andreas Voßkuhle und ... die Europa-Qual ...

es ist weder ... den Parteien oder sonstigen 'Organen' ...

geschweige denn der Regierung oder gar dem Parlament ...



noch ... der so genannten Presse ... den Kirchen oder sonstigen 'Institutionen' ...

geschweige denn den Vertreterns des Rechts oder gar dem Höchsten Richter im Lande



gelungen ... dem Volk sinnvoll zu erklären ...

warum es eigentlch heute ...



bzw überhaupt unter den gegebenen Umständen und Verhältnissen ...

in diesem Lande bzw Erdteilsteil noch wählen soll ...



wenn sich das Volk nicht aus völlig anderen Motiven ...

genau so einfach einen Spaß draus macht ... wählen zu gehen ...



wie Frau Merkel ... dieser Einfaltspinsel ...

sich einen Spaß draus macht ...



'Fuck you Deutschland und Europa gleich mit ...

von diesem so genannten Brexit ganz zu schweigen ...



zum Haupt Thema Motto Ausdruck ... ihres Lebens und ihrer Arbeit zu machen

müßte die Wahlbeteiligung eine regelrechte Katastrophe werden ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen