Donnerstag, 23 Mai 2019 | 21.143

Andreas Voßkuhle und ... die BRD ...

- Bundes-Republikanische Diktatur ...

die Diktatur feiert sich ...

wie oder was und wer oder wen sonst ...



bzw sie feiert eine Verfassung ...

die man so schön mißbrauchen und das Volk mißhandeln kann ...



daß zwischen Merkel bzw Voßkuhle ...

und Erdogan bzw Trump ... etc etal ...



kein nennenswerter Unterschied mehr besteht ...

nach dem Motto ...



'wenn ich an die Macht komme ...

ist das ein Sieg der Demokratie' ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen