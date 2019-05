Mittwoch, 22 Mai 2019 | 21.142

Andreas Voßkuhle und ... der so genannte Brexit ...

beim Stand der Dinge ... ist nicht auszuschließen ...

daß den Engländern mie diesem so genannten Brexit ...



ein ähnlicher Coup gelingt ...

wie seiner Zeit mit der Vernichtung der spanischen Armada ...



es ist objektiv davon auszugehen ...

daß Groß-Britannien auch allein unkaputtbar ist ...



und es kann objektiv kein Zweifel daran bestehen daß ...

wenn eine tragende Säule oder Klammer oder so ...



um etwas wegfällt ...

was ohnehin nur aus Scherben zusammengesetzt ist ...



es nur eine Frage der Zeit ist ...

bis aus diesem Haufen Scherben ein Scherbenhaufen wird ...



es heißt zwar ...

das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile ...



ein Haufen Scherben ist dagegen nicht nur weniger als auch nur eines seiner Teile ...

sondern eine zusätzliche Gafhr für den Rest der Anderen ...









