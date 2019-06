Sonntag, 30 Juni 2019 | 26.181

Andreas Voßkuhle und ... seine Moral ...

Wirtschaftswoche aus Düsseldorf ... Merkel aus Berlin ...

Frauenkirche in Dresden ... und das Thema 'Morals & Machines' ...



auch so'ne typische Nebelkerzen-Konferenz ...

mit anderen Worten ...



statt darüber zu berichten ... daß Politik nicht stattfindet ...

veranstaltet die Presse Events ... über die sie dann berichten kann ...



das liegt auf derselben Linie ...

wie wenn Frau Merkel sich ausdrücklich weigert selbstänig eigene Politik zu machen



und statt dessen sagt ...

'das müssen wir gemeinsam machen und vor allem auch einstimmig ...'



das Faszinierende ist immer wieder ...

wie schon bei Brandt / Schmidt / Kohl / Schröder ...



daß die Leute ihre persönliche Bequemlichkeit und ihr Phlegma

so hoch einstufen und bewerten ...



daß ihnen eine gewisse bzw sinnvolle Kontinuität in der Regierungsbildung ...

oder der Besetzung Höchster Richterstellen völlig egal ist ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische RestUnions Europa ...



Deutsche Bürger ... Welt Bürger ... Schild Bürger ... Spieß Bürger ...

Cheese Burger ... Chicken Burger ... Fish Burger ... Meat Burger ... Ham Burger ... Eggs Burger ...



das Po-litische Thema ... DLR ... Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...

Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltall ...









