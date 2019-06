Samstag, 29 Juni 2019 | 26.180

Andreas Voßkuhle und ...das Konferenzgebahren der Frau Merkel

je größer das Defizit an Politik ... desto größer muß der Wortschwall sein ...

mit dem das halbwegs zu vertuschen versucht wird ...



mit einem solchen Wortungetüm wird beispielsweise ein Konferenz angekündigt ...

die den Titel trägt ...



Erste Nationale High Level Political Forum on Sustainable Development Konferenz'

weil sich da wieder nur Leute treffen ...



die dafür bezahlt werden ...daß sie nichts hören / nichts sehen / nichts sagen ...

also ich meine nichts Sinnvolles und Vernünftiges ...



und die also einfach nur über das Wichtigste reden ...

was es auf einer Konferenz gibt ... 'wann und wo treffen wir uns das nächstemal ...'



wenn man ... zum Beispiel ... einen völlig inkompetenten Betriebsrat ...

'High Level' auf der Vorstandsetage tagen läßt



wird das von die Unternehmenspolitik ja nicht besser ...

abgesehen davon daß vom Bundesverfassungsgericht weit und breit keine Sour ist ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Nordafrikanisch nachbarschaftliche Rest Unions Europa ...



Deutsche und ... ihrew fernöstlichen Nachbarn ...

Kina und Korea ... Japan und Jakarta ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Ausbildung und Einbildung ... Schulbildung und Herneznsbildung ...









